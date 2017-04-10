Посольство Египта в Баку приспустило государственный флаг

2017-04-10 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посольство Египта в Баку, в понедельник, приспустило государственный флаг в связи с совершенными в минувшее воскресенье террористическими актами в городах Танта и Александрия, сообщили Trend в посольстве.

Отметим, что в воскресенье с разницей в несколько часов в Танте и Александрии на севере Египта произошли террористические атаки. Жертвами теракта в церкви в городе Танта погибли 30 человек, в Александрии - 17.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В стране по решению президента введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)