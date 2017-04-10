Глава МИД Британии о новых ракетных ударах США по войскам Асада

2017-04-10 12:00 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Вашингтон может нанести новый ракетный удар в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об эьлм сообщает британский таблоид Sun.

В интервью изданию министр заявил, что США своими действиями в Сирии «передали ясный и общий сигнал» Запада. «Важно, что они могут сделать это снова», - сказал Джонсон.

Министр подчеркнул, что намерен работать с США и странами G7 для того, чтобы «нацелиться на окончание войны и перестройку Сирии». «Нет сомнений в том, что действия США в корне меняют положение дел в Сирии», - отметил министр.

Джонсон ранее отменил визит в Москву, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи «партнеров-единомышленников» для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным газеты Sunday Times, он этим занимался все выходные.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

Н.О.