Modern Policy об установлении мира между Баку и Ереваном

2017-04-10 12:06 | www.oxu.az | 2

Ситуация в карабахском конфликте дошла до критической отметки, и все вовлеченные стороны должны предпринять меры для недопущения новой войны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в статье на сайте Modern Diplomacy EU.

Автор статьи призвал стороны конфликта к реальным шагам по его решению в скорейшее время и мирным путем:

«ОБСЕ должно понять, что простой менеджмент между сторонами текущего конфликта неприемлем. Решением конфликта должны стать долгосрочные приверженности. Сюда входят такие аспекты как вопросы безопасности после урегулирования и возвращения изгнанных с этих территорий людей. Альтернативой неспособности обеспечить это будет новый конфликт».

Автор статьи отмечает, что необходимы определенные шаги для урегулирования. В частности, в регион должны быть допущены международные наблюдатели.

Автор статьи также указывает, что недавнее сотрудничество России и Турции в сирийском вопросе сближает эти страны друг с другом и эти рабочие связи могут быть успешными для установления мира между их союзниками - Баку и Ереваном.

Н.О.