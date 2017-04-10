Президент Азербайджана: В этом году мы достигнем всех целей

2017-04-10 15:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В этом году мы достигнем всех целей. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что итоги первого квартала показывают, что Азербайджан очень ускоренно развивался во всех сферах, укрепились международные позиции, процессы внутри страны идут в положительном направлении, обеспечивается экономическое развитие, решаются все социальные вопросы.

«Выдвинуты серьезные социальные инициативы, успешно идет строительство армии, и уверен, что в этом году мы получим желаемые результаты, достигнем всех целей и 2017 год будет успешным для нашей страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, к сожалению, международная ситуация, существующая в мире и регионе, пока очень напряженная.

«Продолжаются существующие конфликты, кровавые столкновения. Появляются новые риски, новые угрозы, и в целом, к сожалению, в 2017 году в регионе не было предпринято серьезных шагов в направлении стабильности. Наоборот, еще раз хочу отметить, что риски растут. Несомненно, что мы, как страна, живущая в этом регионе, обеспокоены этим и принимаем свои меры, чтобы Азербайджанское государство и азербайджанский народ развивались, жили нормально, в стране была обеспечена безопасность и мы могли защитить себя от потенциальных рисков», - сказал глава государства.