За 20 месяцев в Турции обезврежено свыше 10 тысяч террористов - министр

2017-04-10 15:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последние 20 месяцев в Турции обезврежено 10 096 террористов. Об этом сказал в понедельник министр национальной обороны Турции Фикри Ишык, сообщают турецкие СМИ.

Министр отметил, что из общего числа обезвреженных членов террористических организаций - 7 071 террористов были убиты в ходе операций.

Как сказал Ишык, Турция и впредь продолжит бороться с терроризмом высокими темпами.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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