Ильхам Алиев: «Ситуация в регионе делает необходимым дальнейшее укрепление сотрудничества Азербайджан-Россия в сфере безопасности»

2017-04-10 16:22 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Как сообщает АПА, президент выразил удовлетворение в связи с развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в политической, экономической, гуманитарной областях и в сфере безопасности.

Отметив хороший уровень сотрудничества по укреплению международной безопасности, глава государства подчеркнул, что постоянные контакты между Россией и Азербайджаном, а также совместное решение многих вопросов играют большую роль с этой точки зрения. Президент отметил, что ситуация в регионе делает необходимым дальнейшее укрепление сотрудничества Азербайджан-Россия в сфере безопасности. И.Алиев выразил уверенность в том, что визит в нашу страну секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева внесет вклад в двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, в минимизацию рисков, в обеспечение развития наших стран и процветания народов.