В Аргентине полиция применила дубинки против учителей

2017-04-10 12:12 | www.oxu.az | 3

Полиция по приказу президента Аргентины Маурисио Макри с помощью слезоточивого газа и дубинок оттеснила протестующих учителей от здания Конгресса, где они попытались установить палатки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Regnum, об этом сообщает канал TeleSur.

Представитель Единого союза работников образования провинции Буэнос-Айрес Роберто Бардел рассказал, что полицейские используют против них перечный газ и одновременно атакуют дубинками.

Бардел в интервью местному телеканалу C5N сообщил о том, что информация о приказе правительства препятствовать развертыванию палаток перед зданием Конгресса ему стала известна со слов начальника 6-го полицейского участка.

Сообщается, что акция учителей до этого проходила мирно и без создания помех дорожному и пешеходному движению. В результате столкновений с полицией четверо протестующих были задержаны.

Напомним, что аргентинские учителя пытались установить возле Конгресса палатки в рамках своей акции, в ходе которой они призывали правительство президента Макри созвать национальную комиссию по вопросам образования по решению суда от 7 апреля 2017 года, а также разработать новый закон о финансировании образования, чтобы увеличить отчисления на эту область.

Н.О.