Глава МИД Грузии посетит Армению

2017-04-10 16:41 | www.apa.az | 4

Глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе 11-12 апреля посетит Армению с официальным визитом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», визит состоится по приглашению главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. У главы внешнеполитического ведомства Грузии запланированы встречи с высшим руководством Армении. Главу МИД Грузии примут президент и премьер-министр Армении.

По итогам двусторонней встречи главы МИД Армении и Грузии выступят с заявлениями.