Глава Нацбанка Украины подала в отставку

2017-04-10 12:27 | www.oxu.az | 3

Валерия Гонтарева подала в отставку с поста главы Национального банка Украины (НБУ).

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РБК-Украина, об этом Гонтарева сообщила сегодня в ходе пресс-конференции.

«Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность», - сообщила Гонтарева.

В конце марта в интервью изданию Financial Times Валерия Гонтарева заявила об угрозах в ее адрес и о большом давлении в связи с профессиональной деятельностью.

Во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация ПриватБанка. Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко.

Н.О.