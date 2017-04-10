Глава Нацбанка Украины подала в отставку
2017-04-10 12:27 | www.oxu.az | 3
Валерия Гонтарева подала в отставку с поста главы Национального банка Украины (НБУ).
Как передает Oxu.Az cо ссылкой на РБК-Украина, об этом Гонтарева сообщила сегодня в ходе пресс-конференции.
«Почти после трехлетнего срока пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность», - сообщила Гонтарева.
В конце марта в интервью изданию Financial Times Валерия Гонтарева заявила об угрозах в ее адрес и о большом давлении в связи с профессиональной деятельностью.
Во время пребывания Гонтаревой на посту главы Национального банка в Украине было закрыто 87 банков, а также в 2016 году была проведена национализация ПриватБанка. Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко.
Н.О.