PwC представил рекомендации по подготовке к новым требованиям к трансфертному ценообразованию в Азербайджане (ФОТО)

2017-04-10 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В конце прошлой недели компания PwC Азербайджан организовала информационную сессию по трансфертному ценообразованию (ТЦ) в JW Marriott Hotel Baku.

Во время сессии эксперты PwC говорили о трансфертном ценообразовании в глобальном контексте, объяснили его значение для Азербайджана, сравнили местное положение по трансфертному ценообразованию с положениями, существующими в странах ОЭСР, Грузии и Казахстане и дали ряд практических рекомендаций по подготовке к новым требованиям ТЦ в Азербайджане.

«В условиях все более прозрачного мира мы признаем это новое для Азербайджана положение по трансфертному ценообразованию, как однозначно положительный шаг», - сказал партнер по налоговым и юридическим вопросам PwC Азербайджан Майкл Аерн.

В 2017 году правила трансфертного ценообразования были включены в Налоговый кодекс Азербайджана и подробные правила трансфертного ценообразования действуют с февраля 2017 года. Правила по ТЦ применяются к международным операциям с взаимосвязанными лицами и лицами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях.

Кроме того, сделки между постоянными представительствами нерезидентов в Азербайджане и филиалами или постоянными представительствами таких нерезидентов, расположенными за рубежом, на которые распространяются правила трансфертного ценообразования.

С докладами на форуме выступили представители налоговой практики PwC - Майкл Аерн, Ризван Губиев, Рашад Аббасов, Гюнай Рустамова, Ануар Муканов и Анастасия Кипиенко.

PwC Азербайджан будет продолжать использовать свой обширный местный и международный опыт для того, чтобы помочь своим клиентам и извлечь выгоду от изменений в законодательстве в будущем.