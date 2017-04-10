Масштабы стройработ в Баку позволят оживить рынок недвижимости - эксперт

2017-04-10 17:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Масштабы строительных работ, проводимых в последнее время в Баку, позволят оживить рынок недвижимости, сказал генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

«Строительный сектор Азербайджана развивается, а это в свою очередь способствует повышению занятости и активизации рынка строительных материалов. В конечном итоге, все это приводит к тому, что люди получают дополнительные доходы, которые в свою очередь повторно возвращаются на рынок недвижимости и, таким образом, рынок недвижимости активизируется», - сказал Ибрагимов.

В то же время, эксперт считает, что строительные работы на данном этапе не могут оказать влияния на рост стоимости жилья в столице.

Глава государства, выступая на заседании Кабинета министров отметил, что в Баку строятся более 300 новых многоэтажных зданий и создаются тысячи новых рабочих мест. Как сообщил Президент Ильхам Алиев, на многих территориях столицы сносятся непригодные для эксплуатации здания, а проживающим в этих зданиях гражданам выплачиваются компенсации, либо предоставляются деньги за аренду временного жилья.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-феврале 2017 года из всех источников в строительный сектор было направлено 298 миллионов манатов, в том числе 56,1 миллиона манатов - на строительство жилых домов общей площадью 209,1 тысяча квадратных метров. По сравнению с первыми двумя месяцами 2016 года в отчетный период строительный сектор вырос на 14,1 процента. Объем производства строительных материалов в январе-феврале этого года в стоимостном выражении составил 54,7 миллиона манатов (рост за год на 71,2 процента).

(Автор: Азад Гасанли)

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