Çavuşoğlu ve Tillerson Suriye krizini görüştü

2017-04-10 17:00 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede terör örgütü IŞİD ile mücadele Esad'ın akıbeti ve siyasi çözüm arayışları konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün telefonla görüştü. Görüşmenin önemli noktalarından birini Esad'ın durumu ve Suriye'de siyasi çözümün konuşulması oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez. Benim Suriye ve Esad'a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" demişti. Trump'ın emriyle ABD savaş gemilerinden atılan 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'deki rejimin El Şayrat askeri hava üssü vurulmuştu.

Referandum çalışmaları nedeniyle seçim bölgesi Antalya'da bulunan Çavuşoğlu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ile terör örgütü DAEŞ ile mücadele ele alındı. Ancak görüşmenin en ilginç noktası Suriye'de Esad'ın durumu ile iki dışişleri bakanının konuşması oldu. Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm konuları üzerinde de duruldu.