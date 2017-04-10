Тайны апрельской войны: Почему мы не уничтожили армянский госпиталь?

2017-04-10 16:45 | www.apa.az | 3

«Это была разведка боем»

Сведения, переданные армянскими военными врачами представителям СМИ в канун годовщины апрельских боев, не только подтвердили известные потери армянских военных, но и показали лживость ранее обнародованных высказываний руководства армии Армении и армянской дипломатии на сей счет. Высказанные военными врачами факты и события, не только совпадают, но и полностью опровергают заявления руководства Армении.

Начальник Агдеринского госпиталя Хорен Азарян и военные врачи, работающие здесь, в интервью прессе, которую дали на днях, рассказали о тяжелом положении, в котором они оказались 2-5 апреля прошлого года, поведали о крупных потерях среди военнослужащих. Начальник госпиталя отметил, что 2 апреля в госпиталь непрерывно поступали раненые солдаты. Кстати, 2-3 апреля 2016 года в армянской прессе и сообщениях Министерства обороны Армении сведений об этом не встречалось.

А начальник хирургического отделения госпиталя майор Арман Мирадян и хирург Давид Маргарян говорят о тяжелом положении, в которое они попали после ударов азербайджанской армии. Они не скрывают свое бессилие перед применяемым азербайджанской стороной оружием. «Самое кошмарное воспоминание – сбитый дроном автобус, который вез добровольцев на переднюю линию из Сисиана. Не знаю, что это за оружие, люди заживо сгорели. Это было ужасно», - сказал майор Гевон Тадевосян.

Скрытые потери становятся известны

Х.Азарян говорит, что в течение четырех дней госпиталем были приняты более 150 раненных солдат, но многих из них спасти не смогли. Если учесть, что на оккупированных азербайджанских территориях размещены пять военных госпиталей армии Армении – в Ханкенди (Центральный Клинический Госпиталь), Джабраиле, Ходжавенде, Ходжалы и Агдере, а вовремя боевых действий раненных принимали также больницы Ханкенды, Агдере, Ходжавенда и Гадрута, то нет сомнений относительно значительного превышения числа потерь, чем об этом неоднократно заявляли армянские источники. Как известно из сообщений, «военные госпитали были усилены бригадами врачей, прибывшими из различных госпиталей Армении, ввиду огромного количества раненых стационарные и мобильные госпитали работали беспрерывно».

Согласно сведениям, в период с 2-го по 5-е апреля в ходе боев были уничтожены более 300 военнослужащих Вооруженных Сил Армении, включая старших офицеров, свыше 500 раненых были доставлены в военные госпитали и больницы. Среди убитых были прибывшие в Карабах участники карабахской войны, а также карабахские армяне, иностранные граждане, которые были незаконно размещены на оккупированных территориях Азербайджана и привлечены в ряды сепаратистских вооруженных формирований. Опыт Карабахской войны, а также столкновений в годы перемирия показали, что потери среди местных армян, служащих в армии, не отражаются в прессе и социальных сетях. В списке потерь, которая обнародовала армянская сторона, упоминается лишь о восьми погибших в ходе апрельских боев военных (офицеров) из числа карабахских армян, что вызывает серьезные вопросы относительно истинного количества потерь.

Необходимо отметить, что сепаратистский режим Карабаха никогда не сообщает о численности своих потерь, считает умерших отдельно от Армении. И это не только сейчас. Так было в ходе карабахской войны, когда армянские источники вели отдельный учет потерь. По этой причине у отдельных неопытных наблюдателей создается впечатление, что убитые в целом или в большинстве своем являются гражданами Армении. На самом деле же, потери сепаратистов в 2-3 раза больше, чем у прибывших из Армении, однако сепаратистский режим это скрывает.

Обнародованные врачами Агдеринского госпиталя факты и цифры не были озвучены Министерством обороны Армении ни в период апрельских боев, ни после. Ведомство предпочитало отмалчиваться о количестве раненых и убитых. В то же время, вновь был применен ранее использованный метод сокрытия потерь, информация о раненых и убитых упорно скрывалась от внутренней и зарубежной аудитории. И это несмотря на то, что азербайджанская сторона была осведомлена о потерях вражеской стороны и сообщала о сотнях убитых и раненых военнослужащих врага только в Агдеринском направлении в первые дни контрнаступления.

Азербайджанская армия воевала с достоинством – таково признание армянских врачей.

Рассказывающие о потерях и напряженной работе в дни боевых действий, армянские врачи, сами того не ведая, подтвердили что азербайджанские военнослужащие соблюдали законы войны. По словам хирурга Армана Мурадяна, в ходе боевых действий ударный беспилотный аппарат азербайджанских ВС крутился на госпиталем и вел наблюдения. Хотя ранее такой же беспилотный аппарат уничтожил штаб и склад вооружений в Суговушане (Мадагиз). И это истина.

В период боевых действий азербайджанская армия наблюдала и контролировала с воздуха военные объекты по всей глубине фронта.

Именно с применением БПЛА были обнаружены и уничтожены военные объекты врага, силы резерва, которые были развернуты на фронте. Может возникнуть вопрос: если БПЛА крутился над госпиталем, наблюдал за беспрерывным движением санитарных автомобилей, разве не мог бы уничтожить объект врага, в котором находились военные? Что может быть проще уничтожения стационарного объекта с известными координатами…

Прозвучавшие из собственных уст признание армян, еще раз свидетельствуют, что в отличии от Армении, которая вела артиллерийские удары по населенным пунктам, азербайджанская сторона соблюдала международное право, гуманитарные нормы, не обстреливала военные, медицинские учреждения с ранеными военнослужащими и другие объекты, в том числе гражданские, еще раз продемонстрировав свою гуманность.

В интервью армянских военных врачей привлекает внимание тот факт, что они не упоминают о раненных гражданских лицах. И это при том, что армянская сторона в период боевых действий с целью отвлечения внимания международного сообщества и армянской общественности от военных неудач тиражировала информацию о «большом количестве убитых мирных жителей». С их слов становится известно, что трупы и раненые доставленные к ним непосредственно с зоны боевых действий, были военными. Это неопровержимый факт, не требующий комментариев.

За год, прошедший с апрельских боев, обе стороны подготовили многочисленные аналитические материалы, высказали мнения о ходе боев, потерях и итогах. Однако реальность, которую воспринимает мир, заключается в поражении, потери позиций и в живой силе, которую признает сама армянская сторона. В настоящее время вооруженные силы Армении вместо признания своих военных потерь, предпринимают действия по всяческому завуалированию их: смерть военнослужащих от пуль азербайджанских солдат преподносят как несчастный случай в результате ДТП, небрежного отношения с оружием, суицида, отравления и т.д.

Вместо того чтобы извлечь урок из этих потерь и нести ответственность перед родителями солдат, ставших жертвами политических интересов, военное руководство Армении продолжает озвучивать новые угрозы, рассчитанные на реализацию внутренних политических интересов и поддержку зарубежных покровителей. Такое положение вещей, естественно, обостряет военную ситуацию в регионе и обуславливает вероятность возобновления войны.

В канун годовщины апрельских боев, обращаясь к армянским матерям Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева выступила с гуманным предложением и призвала их поднять голос протеста против оккупационной политики, не позволять, чтобы их сыновья становились жертвами оккупационной политики. Первый вице-президент заявила что, оккупационные силы должны покинуть Азербайджан, после этого в регионе будет восстановлен мир и не одна мать, будь то азербайджанская или армянская, не будет проливать слезы на могиле своего сына.

Потерянные надежды

По мнению экспертов, азербайджанские вооруженные силы в ходе четырехдневной войны применили лишь часть своих сил и средств, контрнаступлением нанесли сокрушительный удар и поражение врагу по двум направлениям, успешно выполнили поставленные задачи.

Был развеян выдуманный тандемом Саркисян-Оганян миф о непобедимости армянской армии. Уже в первый же день боев, армянские эксперты вынуждены были признать несостоятельность мифа «непобедимости».

Армянский генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян по кличке «Коммандос» отметил, что азербайджанская армия достигла своих целей: « Это была разведка боем. Дальнейшая их задача – проработать все это и сделать второй шаг». А генерал Виталий Баласанян в своем недавнем интервью сказал, что Азербайджан владеет в большем количестве современным вооружением: « Как бы трудно не было, я должен это сказать. Наши потери в апрельских событиях стал месажем всем армянам».

Занятие нашими войсками высот в районе села Талыш позволило ранее ниже находящийся относительно врага оборонительные позиции перенести на одинаковую, а ряде случаев даже выше, что позволило уничтожить оборонную систему армян на севере Агдере и существенно изменить линию фронта в нашу пользу.

Под контроль наших войск перешла большая территория в районе Тапгарагойунлу-Борсунлу-Тертер и южнее. Селение Тапгарагойунлу освободилось от вражеского обстрела. В то же время был отвоеван плацдарм для широкомасштабных наступлений в этом направлении.

Освобождение от врага на юге высоты Лала-Илахи сделали недосягаемым для вражеских орудий, даже для артиллерии дальнего радиуса действий 5 населенных пунктов Физулинского района, железнодорожную станцию и автомобильные дороги. Наряду с этим, стало возможным взять под наблюдение и держать под огневым прицелом большую часть оккупированных территорий в северо-западном и северном направлениях. А это лишает врага возможности скрытно сосредоточиться на глубине до 25 км и выдвинуться вперед.

После четырехдневной войны всестороннее военно-техническое преимущество Азербайджанской Армии над врагом стало восприниматься ни как вероятное, а реальное преимущество.

Можно сказать, что если в ходе четырехдневной войны враг применял оружие третьего поколения, то Азербайджан и использовал системы боевого управления, оружия и средства пятого поколения. Это проявило себя в возможности наблюдения и обнаружения всех передвижений и маневров врага днем и ночью, нанесения безответных ударов средствами поражения высокой точности и большой разрушительной силы независимо от места сосредоточения врага. В результате были уничтожены штаб и склад боеприпасов, расположенные в глубине фронта. В данном контексте не должно оставаться вне поля зрения беспокойное заявление президента Армении Сержа Саркисяна о том, что армянская армия воевала с оружием 1980-х годов.

Во время встречи с военнослужащими 31 марта с.г. Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценив апрельские бои отметил: «Сегодня эти стратегические высоты, позиции, освобожденные от оккупации территории позволяют нам полностью контролировать ситуацию на линии соприкосновения и принимать необходимые меры. Линия соприкосновения переместилась. Сегодня азербайджанская армия удерживает полное преимущество на линии соприкосновения…Мы можно сказать, не использовали ракеты дальнего действия, беспилотные летательные аппараты. Но если используем, то от врага камня на камне не останется на оккупированных землях».

Сегодня признания армян свидетельствуют о начале их морально-психологической деградации после апрельских боев. Из социальных сетей и прессы видно, что армянская молодежь, почувствовав над головой «ангела смерти», предпочитает думать о своем будущем, нежели воевать на оккупированных территориях. Единственным шансом для них остаться в живых является, как сказал Президент Ильхам Алиев, «покинуть оккупированные Азербайджанские земли».

Рашад Сулейманов