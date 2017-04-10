Российская авиакомпания запускает рейс из Санкт-Петербурга в Азербайджан

2017-04-10 17:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" в летнем сезоне 2017 года откроет регулярный прямой рейс из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в Лянкяран, сообщает в понедельник портал aviaport.ru.



Согласно сообщению, с шестого июня "Нордавиа" будет совершать полеты из Санкт-Петербурга в азербайджанский город Лянкяран, расположенный на побережье Каспийского моря. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам.

"Нордавиа" - российская авиакомпания, образованная в 2004 году и базирующаяся в Архангельске. В парке авиаперевозчика - девять пассажирских самолетов Boeing 737-500.

(Автор: Максим Цурков)