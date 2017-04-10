История азербайджанского народа переложена на арабский язык

2017-04-10 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Переводческим центром при Кабинете министров Азербайджана издана книга «История или «биография» азербайджанского народа».

В книге изложена «биография» азербайджанского народа, имеющего многовековую историю, приведены этапы его становления. На основе исторических фактов и документальных источников отражена сохранившаяся национальная самобытность азербайджанского народа, обретшего независимость в конце XX века, опирающаяся на богатые этнические, политические и культурные традиции, путь демократического развития страны и подтверждение ее авторитета на мировой арене. Предполагается перевести и издать эту книгу на разных языках мира.

Автор издания – член-корреспондент НАНА Низами Джафаров, перевод на арабский выполнил атташе по культуре посольства Египта в Азербайджане Ахмед Сами Элайди.