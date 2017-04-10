"Неизвестный Пушкин" в Баку (ФОТО)

2017-04-10 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошел очередной открытый урок театральной и танцевальной студий Центра детского творчества РИКЦ. Его тема на этот раз – "Неизвестный Пушкин", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Под руководством своих педагогов – артистов Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна - народной артистки Азербайджана Александры Никушиной и актера Теймура Рагимова учащиеся подготовили и представили литературную композицию, в которую вошли малоизвестные широкой публике произведения Александра Пушкина. Также были показаны бальные танцы.

(Автор: Джани Бабаева)