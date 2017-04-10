Продлен прием документов в вузы и колледжи Азербайджана

2017-04-10 17:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Прием заявлений абитуриентов, желающих поступить в вузы и колледжи на базе полного среднего образования по I-V группам специальностей, продлен до 11 апреля до 23:59, сообщили в понедельник в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Абитуриенты могут подтвердить электронные заявления до указанной даты.

Для абитуриентов, которые должны подтвердить свои заявления в Комиссиях по приему документов, или по каким-либо причинам не могущие сами подтвердить свои заявления, Комиссии по приему документов будут работать 11 апреля с 09:00 до 17:00.

Абитуриенты, не подтвердившие электронное заявление, не будут допущены на приемный экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)