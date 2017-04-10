Продлен срок приема заявлений для поступления в вуз

2017-04-10 17:21 | www.apa.az | 3

Срок приема заявлений для поступления в вузы страны по I-V группам специальностей продлен до 11 апреля 23:59.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты могут подтвердить свои заявления до указанного срока.

К сведению тех, кто по какой либо причине не может самостоятельно подтвердить свое заявление и должен сделать это в Комиссии по приему документов, 11 апреля с 9:00 по 17:00 будут действовать КПД.

Абитуриенты, не подтвердившие свои электронные заявления, не будут допущены к экзамену.