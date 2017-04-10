Лавров и Зариф обсудили ситуацию в Сирии после ракетного удара США

2017-04-10 17:42 | www.apa.az | 3

10 апреля по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммедом Зарифом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД РФ, в ходе телефонного разговора, обсуждалась складывающаяся ситуация в Сирии после нанесения США ракетного удара по авиабазе в этой стране. С обеих сторон подчеркнуто, что такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом.

С.Лавров и М.Зариф призвали к проведению тщательного беспристрастного расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб, приведшего к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Министры условились о поддержании тесных контактов в целях дальнейшей координации взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.