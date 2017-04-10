Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

2017-04-10 12:54 | www.oxu.az | 3

Жительница города Чанчунь китайской провинции Цзилинь сожгла минимум девять транспортных средств из мести автолюбителям после того как машина насмерть сбила ее собаку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный сайт «Чжунго цзилинь ван».

Сообщается, что в конце марта легковой автомобиль белого цвета сбил питомца 45-летней женщины, от чего животное погибло. В ночь с 30 на 31 марта она совершила серию поджогов в городе.

Как сообщила местная полиция, после первых заявлений о поджогах они стали разыскивать женщину в красной одежде. В итоге стражам порядка удалось задержать подозреваемую, у которой были обнаружены две зажигалки. Расследование продолжается.

Как сообщил представитель местной полиции Ван Ян, женщина заявила, что совершила поджоги, так как «ее собака была сбита насмерть белой машиной в районе, где они живут».

На фотографиях, которые публикует сайт, видно, что сгоревшие транспортные средства были белого цвета.

Н.О.