Осман Гюндуз об НДС на иностранные электронные услуги

2017-04-10 13:00 | www.oxu.az | 2

В последнее время министерство налогов проявляет слишком большую активность. По-моему, это не к лучшему. Каждый день подписывают новый документ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил руководитель Мультимедийного центра Осман Гюндюз.

По словам О.Гюндюза, НДС на купленные населением за границей электронные услуги отрицательно влияют на общество:

«Сегодня многие мои знакомые покупают банковские карты в Грузии. Все это из-за новых правил Минналогов. Это не приведет ни к чему хорошему».

У.А.

