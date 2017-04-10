В Баку пройдет второй Фестиваль Польского кино

2017-04-10 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку 22-27 апреля состоится II фестиваль польского кино «Висла», сообщает посольство Польши в Азербайджане. Первый фестиваль «Висла» прошел в Баку с большим успехом в октябре прошлого года. Этот фестиваль успел полюбиться зрителям во многих других странах по всему миру.

В рамках апрельского фестиваля в Баку в Landmark Cinema состоятся показы шести польских фильмов. Все фильмы начинаются в 19:00, вход бесплатный. Кинокартины демонстрируются в оригинальной озвучке на польском языке с русскими и английскими субтитрами.

Фестиваль откроет 22 апреля шпионский триллер «Джек Стронг» (2014 год). В фильме рассказывается история офицера Польской народной армии Рышарда Куклинского. Куклинский ведет подготовку военных маневров стран -участниц Организации Варшавского договора и начинает осознавать, что Советский Союз рассматривает вероятность нападения на Западную Европу и страны НАТО, которые, не имея достаточного количества обычных вооружений, будут вынуждены контратаковать с помощью ядерных ударов по его родной Польше, через которую и будут проходить силы первого и второго броска. Это склоняет Куклинского начать тайное сотрудничество с ЦРУ США под псевдонимом «Джек Стронг». С этого момента жизнь его самого и его семьи находится под угрозой, а любое неверное движение может обернуться его разоблачением и трагическим концом.

23 апреля вниманию зрителей будет представлена биографическая драма «Боги» (2014 год). Фильм основан на биографии выдающегося польского кардиохирурга, профессора Збигнева Религи, который в 80-е годы провел первую в Польше операцию по пересадке сердца. Фильм «Боги» - это портрет выдающейся личности, которая в неблагоприятных обстоятельствах осмелилась изменить действующие правила.

24 апреля в программе фестиваля комедия «Секс – миссия» (1983 год), также известная под названием «Новые амазонки». Герои фильма – Макс и Альберт– участвуют в научном эксперименте по искусственной гибернации людей. Проснувшись в 2044 году, они узнают, что пока они спали, на Земле произошла ядерная война, в результате которой на планете не осталось ни одного мужчины. Макс и Альберт решают любой ценой восстановить естественный «половой баланс». Фильм демонстрируется с возрастным ограничением +18.

25 апреля бакинскому зрителю будет представлен триллер «Замкнутая система» (2013 год). Он рассказывает основанную на реальных событиях историю трех владельцев процветающей компании, которые были показательно арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группе и отмывании грязных денег вследствие сговора коррумпированных чиновников.

26 апреля в рамках фестиваля будет демонстрироваться исторический боевик «Влияние» (оригинальное название - «Испанка») (2014 год). Фильм рассказывает историю о группе ясновидящих и спиритуалистов, которые под конец Первой мировой войны стремятся восстановить Польское государство. Своей магией они стараются спасти легендарного пианиста и символа польского патриотического восстания Яна Падеревского. В фильме присутствует как историческая правда, так и вымысел.

Закроет фестиваль 27 апреля драма «На границе» (2015 год). По сюжету фильма, основанном на реальных событиях, отец и два сына приезжают в горы Бещады, чтобы заново построить между собой отношения после недавно случившейся семейной трагедии. Таинственный незнакомец, появляющийся в отрезанной от цивилизации горной турбазе, втягивает героев в мрачный и опасный преступный мир приграничного района. Чтобы выжить, братьям придется пройти трудный тест на зрелость.

Представленные фильмы имеют ряд наград Польской киноакадемии и многочисленных кинофестивалей в Польше и за ее пределами.

В 2017 году фестиваль «Висла» также пройдет в России, Таджикистане, Узбекистане, Сербии и Грузии.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova