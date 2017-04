В Азербайджане завершается реконструкция одной из региональных автодорог (ФОТО, ВИДЕО)

2017-04-10 17:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018 годы завершаются работы по реконструкции участка автодороги Мингячевир-Бахрамтепе от города Мингячевир до железнодорожной станции Мингячевир.

Как сообщили Trend в понедельник в ОАО «Азеравтойол», протяженность данного участка дороги составляет 16,5 километра. Дорога имеет две полосы движения. В рамках работ по реконструкции ширина дорожного полотна была расширена с 12 до 15 метров, ширина проезжей части при этом составила 7,5 метра.

Земляные работы, работы по закладке основы дорожного покрытия на участке город Мингячевир - железнодорожная станция Мингячевир завершены с соблюдением технологической последовательности. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию, которые тоже в скором времени будут завершены.

Также на указанном участке Мингячевир-Бахрамтепе был построен однопролетный мост над рекой Кюрекчай протяженностью 18 метров, проложены 26 водопроводных труб.

Все работы проводятся под контролем руководства ОАО «Азеравтойол» в соответствии с составленным графиком.

Отметим, что реконструкция указанного участка автодороги Мингячевир-Бахрамтепе обеспечит удобный и беспрепятственный выход граждан к автодороге Баку-Алят-Газах- госграница с Грузией.

( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)