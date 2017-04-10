Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-04-10 13:10 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром будет изморось, вечером в некоторых местах полуострова возможны дожди.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем сменится восточным ветром.

Температура воздуха составит ночью 5-8, днем 12-17, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 55-65%, днем 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в горных районах – снег. Местами осадки будут интенсивными. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Н.О.

