Трамп-младший напомнил знаменитостям об их обещании покинуть США

2017-04-10 13:20 | www.oxu.az | 4

Сын президента США Дональд Трамп-младший, напомнил американским звездам, что они собирались покинуть страну в случае победы его отца на выборах.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в Twitter, комментируя запись одного из блоггеров.

«Французские знаменитости, поддерживающие левых, говорят, что они переедут в Канаду, если Марин Ле Пен победит на выборах. Где же я мог уже это слышать?», - отметил видеоблоггер Пол Джозеф Ватсон.

Сын Трампа поддержал это высказывание.

«Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!», - написал он.

Ранее ряд американских звезд шоу-бизнеса угрожали покинуть США в случае победы Дональда Трампа. В частности, такое обещание давали комедийная актриса Эми Шумер, актер Сэмюэл Джексон, актриса и певица Барбара Стрейзанд, певица Шер и другие.

Н.О.