Азербайджанскую молодежь ждут в студотрядах Беларуси - Минобразования

2017-04-10 17:48 | www.trend.az | 3

В Беларуси готовы принять азербайджанскую молодежь в студотряды, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время открытого диалога с участниками делегации Азербайджана, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране на сегодняшний момент накоплен богатый опыт работы студенческих отрядов. Мы готовы делиться этим опытом с нашими коллегами и можем принять студенческую молодежь Азербайджана в студотряды Беларуси, поработать на тех объектах, которые есть у нас", - подчеркнул министр.

По словам заместителя министра молодежи и спорта Азербайджана Интигама Бабаева, в Азербайджане на данный момент не развита система студотрядов. "Я знаю, в Беларуси это направление широко развито. Для нас было бы интересно обменяться опытом с белорусскими коллегами в этой области", - отметил Интигам Бабаев.

Сегодня во время открытого диалога обсуждались вопросы обучения граждан двух государств, совместного признания документов об образовании. Студентов интересовали вопросы подготовки волонтеров к Европейским играм 2019 года, взаимодействия студентов двух стран в сфере науки, система грантов, участие молодежи в принятии решений в сфере молодежной политики.

Дни молодежи Азербайджана в Беларуси проводятся 9-12 апреля с целью укрепления дружеских отношений между представителями молодого поколения и во исполнение соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области молодежной политики, подписанного 23 июня 2010 года в Баку.