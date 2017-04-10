В Москве мужчина убил знакомую и закопал ее тело в лесу

2017-04-10 18:23 | www.apa.az | 3

Следователи возбудили дело против задержанного 24-летнего обвиняемого в убийстве молодой девушки, тело которой было обнаружено в лесополосе на северо-западе Москвы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего Ракифа Ганбарова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.

По версии следствия, 5 апреля 2017 года обвиняемый и 21-летняя девушка сидели в автомобиле вблизи жилого дома на улице Нижние Мневники и поссорились. Мужчина схватил девушку за шею и стал ее душить. Когда девушка потеряла сознание, обвиняемый взял ремень и перетянул им шею девушки, отчего она скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, он спрятал тело в яме на территории лесополосы рядом с улицей Нижние Мневники.

Подозреваемый задержан и признал свою вину в совершении указанного преступления.