В Афганистане ликвидирован главарь ИГ по прозвищу "лев"

2017-04-10 18:25 | www.apa.az | 3

Силы безопасности Афганистана в ночь на понедельник ликвидировали на севере страны главаря террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил губернатор афганской провинции Сари-Пуль.

«Был убит один из высокопоставленных главарей ИГ Кари Шер Мухаммед по прозвищу "лев", а также трое сопровождавших его охранников», — написал губернатор Мохаммад Захир Вахдат на своей странице в Facebook.

Как сообщил чиновник, террористы были убиты во время столкновений в районе Саяд.