В посольстве Швеции в Азербайджане приспущен флаг

2017-04-10 13:30 | www.oxu.az | 2

В связи с террористическим актом в Стокгольме в посольстве Швеции в Азербайджане приспущен государственный флаг.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в посольстве.

Отмечается, что после теракта, который произошел в пятницу, в субботу в Швеции был объявлен траур.

В связи с этим в понедельник, 10 апреля, до 14:00 по бакинскому времени в здании посольства этой страны в Баку приспущен флаг. В 14:00 будет объявлена минута молчания.

Н.О.

