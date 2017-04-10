НАТО не признает т.н. выборы в Южной Осетии

2017-04-10 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - НАТО не признает так называемые президентские выборы и референдум, которые прошли в минувшее воскресенье в Южной Осетии, говорится в заявлении официального представителя НАТО Аана Лунгеску.

В заявлении также говорится, что односторонние шаги по изменению статуса региона срывают процесс поиска продолжительного разрешения ситуации в Грузии.

"Партнеры НАТО не признают Абхазию и Южную Осетию как независимые государства. Альянс еще раз выражает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ этой страны", - говорится в сообщении.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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