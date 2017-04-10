Премьера произведения Фирангиз Ализаде "Пассионы по Насими" в Амстердаме (ФОТО)

2017-04-10 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 28 мая будет отмечен 70-летний юбилей видного представителя азербайджанской композиторской школы, Артиста мира UNECKO, народной артистки Азербайджана, профессора Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

"Произведения Фирангиз Ализаде прославляют музыку Азербайджана далеко за его пределами, украшают репертуар самых лучших исполнительских коллективов и солистов Европы и Америки, покоряют слушателей самых престижных концертных залов многих стран и континентов. День Республики 28 мая будет для музыкальной общественности Азербайджана двойным праздником: юбилей всемирно известного композитора, славного представителя азербайджанской композиторской школы музыки Фирангиз Ализаде будет широко отмечаться и в нашей стране", - говорится в сообщении.

В Европе юбилейные концерты Фирангиз Ализаде начались еще в начале года. Местом проведения очередного грандиозного мероприятия стала столица Голландии Амстердам.

В концертном дворце Amsterdam Royal Concertgebouw 7 и 9 апреля в исполнении Королевского симфонического оркестра под руководством дирижера Мартинса Браббинса, хора и солистов состоялась премьера произведения Фирангиз Ализаде "Пассионы по Насими".

Перед премьерой состоялась встреча с Фирангиз Ализаде, которая рассказала о великом азербайджанском поэте и философе 14-15 веков Имадеддине Насими, его просветительских и философских идеях. Композитор отметила, что в произведении в общем контексте отражены как современные, так и присущие средневековому Востоку суфийские философские идеи, ответила на многочисленные вопросы гостей.

Во время премьеры в процессе исполнения текст произведения в переводе был показан на экране. Это позволило слушателям хорошо воспринимать не только музыку, но и его смысловое содержание. В произведении восточное мышление и его философские идеи были представлены в синтезе с современными средствами музыкальной выразительности. Необычность инструментального состава произведения была обусловлена тем, что композитор обратилась к музыкальным инструментам, характерным для суфийских меджлисов. Здесь наряду с такими инструментами, как ней, тутек, канон, гоша-нагара и национальный «голос», используются и классические инструменты (скрипка, альт, виолончель), что позволило создать композитору удивительный синтез, покоривший сердца слушателей.

Известный азербайджанский оперный исполнитель, лауреат международных конкурсов Авез Абдулла, который блистает на европейской сцене, своим замечательным, своеобразным исполнением с суфийскими элементами создал живой визуальный образ. Концепция композитора, основанная на синтезе традиций Востока и Запада, вызвала большой интерес слушателей и была встречена бурными аплодисментами. После концерта музыканты, обсудив сочинение, поделились своими впечатлениями и отметили масштабность и необычность нового произведения.

Композитор и музыкальный менеджер Габриэль Технер отметил, что Фирангиз Ализаде на высоком уровне синтезировала азербайджанскую и западную музыку. Объединение звучания кяманчи и музыки Баха является этому ярким подтверждением.

"Мы стали свидетелями, как композитор умело объединила особенности двух разных музыкальных культур. Автор произведения на высоком уровне представила слушателем газели Насими, жившего и творившего 600 лет назад. Я восхищен этим произведением. Очень интересное, грандиозное произведение с особым оркестровым колоритом. Я, как музыкальный издатель, буду очень рад сотрудничать с Фирангиз Ализаде", - отметил Габриэль Технер.

Английский дирижер Мартин Браббинс подчеркнул, что произведение чрезвычайно интересно.

"Я был рад дирижировать произведение Фирангиз Ализаде. Композитор на высоком уровне выразила свои чувства. Оркестровка очень насыщенная, хоровая партия отличаются масштабностью, вокальное исполнение блестящее. По эмоциям вокалиста было видно, как он хорошо чувствует и знает музыку автора. Концерт в Амстердаме был грандиозным", - отметил дирижер.

Авез Абдулла отметил, что моменты соединения в произведении музыки Баха с мугамом, который исполнялся на скрипке, поразило внимание слушателей.

"Фирангиз Ализаде создала сверхъестественное произведение. Газели Насими и фильм о нем я люблю с детства. Я очень рад, что исполнял музыку всемирно известного композитора, а сердце полно эмоциями. Несколько месяцев назад, когда композитор вручила мне ноты, она сказала, что в исполнении не достаточно будет выразить только слова, но необходимо создать живой образ. Я долго репетировал, размышлял о том, как создать этот образ. И сегодня я вижу, что мы достигли цели!", - сказал оперный исполнитель.

(Автор: Вугар Иманов)