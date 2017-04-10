Президент: «Бюджетные расходы должны быть исполнены на 100%»

2017-04-10 19:03 | www.apa.az | 3

«Исполнение госбюджета идет успешно. Квартальный план перевыполнили как таможенные, так и налоговые органы. Это хороший показатель».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сегодняшнем заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого квартала и предстоящим задачам.

«Бюджетные расходы также должны быть исполнены на 100%. Поскольку в предыдущие годы в некоторых случаях предусмотренные средства не полностью использовались в инвестиционных расходах. А в этом году должен быть сохранен баланс между принятой денежной программой, в то же время между расходами и доходами. Инвестиционная программа этого года должна быть достаточно влиятельной. Сегодня выделяется достаточно средств на необходимые для страны проекты и в первом квартале работы идут хорошо. Инвестиционные программы должны быть исполнены полностью», - подчеркнул глава государства.