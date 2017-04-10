Гражданин Азербайджана будет экстрадирован на родину
2017-04-10 13:47 | www.oxu.az | 2
Сотрудники полиции задержали в Уфе гражданина Азербайджана, находившегося в международном розыске.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, 23-летний азербайджанец с августа 2016 года разыскивался по каналам Интерпола за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.
После совершения преступления в сентябре 2015 года мужчина покинул территорию своей страны и приехал в Уфу, где в ноябре был поставлен на миграционный учет до января 2016-го. После объявления в международный розыск срок регистрации он не продлил и стал скрываться от правосудия.
В настоящее время проходит процедура экстрадиции задержанного на родину.
A.M.