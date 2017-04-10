Новая акция AZAL: Баку-Дубай-Баку всего за 199 евро

2017-04-10 14:00 | www.oxu.az | 2

«Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай.

При покупке авиабилета до 25 апреля стоимость авиабилета на рейсы Баку-Дубай-Баку (J2 015/J2 016) составит всего 199 евро. Указанная цена включает все налоги и сборы.

Даты вылета: 15 апреля – 15 мая 2017 года.

Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Рейсы AZAL из Баку в Дубай осуществляются ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн- регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

A.M.