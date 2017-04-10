Группа работников строительства Азербайджана удостоена почетных званий и медалей

2017-04-10 18:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении группе работников строительства почетного звания «Заслуженный инженер» за заслуги в развитии строительного комплекса в стране.

Согласно распоряжению, почетное звание «Заслуженный инженер» присваивается следующим лицам:

Абдуллаеву Гасыму Исрафил оглу

Албендову Вели Наби оглу

Гасымову Гасыму Мамед оглу

Гулиеву Джебраилу Алияр оглу

Мухтарзаде Ибрагиму Ганбар оглу

Мустафазаде Насиру Надир оглу

Папагчыеву Юсифу Паша оглу

Рагимову Худаяру Ганифа оглу

Сеидову Мирабдулле Ага оглу.

Другим распоряжением главы государства группа работников строительства удостоена медали «Терегги» за заслуги в развитии строительного комплекса в Азербайджане

Согласно распоряжению медалью «Терегги» поручено наградить следующих лиц:

Аббасова Арифа Алиф оглу

Аббасова Ризвана Хейбяр оглу

Бабаева Вахида Мухаммед оглу

Бабаеву Алиду Малик гызы

Байрамова Кямандара Ахмед оглу

Бадалова Вахида Алиабас оглу

Джафарова Арифа Али оглу

Алиева Эльнура Али оглу

Аскерова Бахруза Али оглу

Гаджиева Ильхама Гурбан оглу

Ибрагимова Тельмана Сабир оглу

Исмайлова Васифа Султан оглу

Керимова Эльмана Наджаф оглу

Керимова Али Мухаммедовича

Гулиева Сямаила Исмаил оглу

Гулиева Тельмана Гусейн оглу

Гурбанова Шахина Муса оглу

Мамедова Надира Магеррам оглу

Нематли Азера Ильяс оглу

Набиева Акифа Муса оглу

Садыгова Садига Иззет оглу

Сеидова Джалала Акбер оглу

Тахмазова Фархада Илахи оглу.

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