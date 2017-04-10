Задержанный под Лейпцигом мигрант хотел совершить теракт у посольства России

2017-04-10 20:26 | www.apa.az | 4

Марокканец, задержанный в минувшие выходные под Лейпцигом, хотел совершить теракт у посольства РФ в столице ФРГ.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в сообщила газета Der Tagesspiegel.

Вчера полиция ФРГ задержала в местечке Борсдорф под Лейпцигом 25-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта. По предварительным данным, задержанный - 25-летний марокканец - планировал устроить теракт в Берлине.