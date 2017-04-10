Министр: "Шопинг-фестиваль - прекрасная возможность, ее надо реализовать профессионально, чутко и внимательно"

2017-04-10 20:52 | www.apa.az | 3

"Шопинг-фестиваль – новое явление в Азербайджане. Такого рода мероприятия в странах СНГ еще не проводились. Перенятый нами передовой зарубежный опыт является шагом в стимулировании туризма, и очень положительно влияет на туристический потом. Фестиваль проводится по инициативе президента Ильхама Алиева. Отмечу, что впервые в мировой практике система Tax Free будет применяться не только в отношении иностранных туристов, но и граждан Азербайджана".

Как передает АПА, об этом сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

«Впервые проводимый фестиваль требует определенного испытательного срока. В связи с этим во время проведения мероприятия будет функционировать «горячая линия», в которую можно будет обратиться в случае возникновения каких-либо сложностей. По нашим прогнозам, в рамках этого торгового фестиваля в бюджет поступят средства на сумму около 50 миллионов манатов. Думаю, что это - прекрасная возможность, но ее надо реализовать профессионально, чутко и внимательно"

Первый Бакинский шопинг-фестиваль пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая.