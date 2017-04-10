Россия даст 1 млрд долларов Белоруссии на оплату долга за газ

2017-04-10 14:10 | www.oxu.az | 2

Белоруссия договорилась с Россией о предоставлении кредита в размере одного миллиарда долларов, а также о возобновлении финансирования по линии уже открытого кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Таким образом, в общей сумме Минск получит 1,6 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, комментируя некоторые итоги встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая прошла в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Третий и четвертый транши по линии ЕФСР - каждый по 300 млн долларов - поступят в Белоруссию «на очень выгодных условиях, в хорошие сроки и по низким ставкам», сообщил Семашко. Однако он не уточнил сроки перечисления денег, отметив лишь, что кредит на сумму до 1 млрд долларов Минск получит «также на хороших условиях». Белоруссия должна была получить очередной транш кредита еще осенью, но рассмотрение этого вопроса было отложено.

Помимо этого, как ранее отмечал первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский, Россия рефинансирует долговые обязательства Белоруссии на 750-800 млн долларов, отмечая что «идет процесс формализации достигнутых договоренностей». Это задолженность Белоруссии по ранее выданным Россией кредитам, которые Минск должен был погасить в текущем году (основной долг и проценты). Ранее Белоруссия уже получала кредиты РФ на рефинансирование накопившейся задолженности.

Н.О.