Сына актрисы Завьяловой признали виновным в убийстве матери

2017-04-10 14:20 | www.oxu.az | 3

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Петра Завьялова к восьми годам колонии строгого режима за убийство матери, актрисы Александры Завьяловой.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Рассмотрение дела Завьялова началось 21 сентября 2016 года. Тогда подсудимый отказался признать вину в убийстве актрисы. По словам адвоката Валентина Пушкина, его подзащитный не помнит совершения преступления.

Обвинение в убийстве было предъявлено 40-летнему Завьялову 8 февраля. По версии следствия, в ночь на 3 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил свою мать ножом. 79-летняя женщина скончалась на месте от полученной травмы. Это произошло за день до дня рождения Завьяловой.

Александра Завьялова — заслуженная артистка России. Она снялась в таких фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту», «Алешкина любовь», «Белые одежды», «Ждите писем», «Встреча у старой мечети», «Хлеб и розы» и «Клятва Гиппократа».