Азербайджан в марте поставил на украинский НПЗ более 40 тыс. тонн нефти

2017-04-10 18:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Объем транспортировки нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ в Украине в марте составил 43,32 тысячи тонн, говорится в сообщении, размещенном на сайте ПАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины).

С 10 марта "Укртранснафта" возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце прошлого года соглашение подразумевает транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

В 2016 году Азербайджан добыл более 31,1 миллиона тонн легкой нефти против 31,3 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Нефть сорта Azeri Light добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

По данным министерства энергетики и угольной промышленности Украины, объем транспортировки нефти трубопроводами на НПЗ страны в 2016 году составил 1,406 миллиона тонн, что на 12,5 процента или 200,8 тысяч тонн меньше, чем в 2015 году. В январе-феврале 2017 года объем транспортировки нефти на НПЗ Украины посредством трубопроводов составил 216,7 тысячи тонн.

(Автор: Максим Цурков)