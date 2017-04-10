Президент Ильхам Алиев: Восстановление Джоджуг Марджанлы показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией

2017-04-10 18:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Восстановление Джоджуг Марджанлы – историческое событие. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что сейчас там закладывается новый поселок, в первую очередь строятся 50 домов, школа, детский сад, мечеть, новая дорога, дополнительно будут построены 150 домов и медпункт.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что строящаяся в Джоджуг Марджанлы мечеть повторит архитектуру мечети в Шуше.

Отметив, что настанет и день восстановления всех памятников, мечетей, разрушенных армянскими вандалами, глава государства сказал, восстановление Джоджуг Марджанлы показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией.

«Это еще раз показывает, что жители села Джоджуг Марджанлы, более 20 лет проживающие в другом месте, живут мечтой о скорейшем возвращении в свое родное село. Несмотря на то, что там разрушены все дома и что оно близко расположено к линии соприкосновения. Вот это и есть любовь к земле, любовь к Родине. Поэтому и государство, и наша политика, и народ едины в этом вопросе. Это единство, этот союз еще больше вдохновляет нас и показывает, что мы на справедливом пути и восстановим нашу территориальную целостность», - сказал Президент Азербайджана.