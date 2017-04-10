В Южном Судане в столкновении армии и повстанцев погибли 15 человек

2017-04-10 21:08 | www.apa.az | 4

Столкновения правительственных войск и повстанцев произошли в понедельник во втором самом крупном южносуданском городе Вау.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в результате столкновений 16 человек погибли, 10 получили ранения.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией.