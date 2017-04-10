Ильхам Алиев: 2017 год будет успешным для Азербайджана

2017-04-10 14:30 | www.oxu.az | 2

В первом квартале этого года в нашей стране было обеспечено экономическое развитие, нашли решение социальные вопросы, успешно было проведено строительство армии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства считает, что 2017 год будет успешным для Азербайджана:

«Международная ситуация напряженная. К сожалению, конфликты продолжаются, появляются новые риски. Для обеспечения безопасности Азербайджана проводятся мероприятия. За первые 3 месяца этого года я посетил 7 зарубежных стран, принял участие в международных мероприятиях. Эти визиты имеют большую важность, имеют значение с точки зрения укрепления международного имиджа Азербайджана, развития двухсторонних связей».



Н.О.

