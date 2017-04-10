"Горячее сердце" России для азербайджанского актера (ФОТО)

2017-04-10 18:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль Dəlinin qeydləri ("Записки сумасшедшего") Азербайджанского государственного театра юного зрителя будет представлен на III Международном фестивале русской классической драматургии "Горячее сердце" в городе Кинешма (Ивановская область, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Основные задачи фестиваля, который пройдет 17-25 апреля, - возродить давние традиции театрального искусства, обмен опытом, идеями и взглядами различных театральных школ и коллективов.

На фестивале будут показаны спектакли, поставленные по произведениям Николая Гоголя, Александра Островского, Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева и других классиков русской литературы.

Отметим, что моноспектакль Dəlinin qeydləri, в котором занят заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов, с успехом был представлен на международных театральных фестивалях и удостоен дипломов и наград.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)