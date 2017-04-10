Что обсуждают лидеры Азербайджана и Казахстана за закрытыми дверями?

2017-04-10 18:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Казахстан является надежным партнером и братской страной, успехам которой искренне радуются в Азербайджане: это красноречиво было продемонстрировано в ходе состоявшегося недавно визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

Об этом в своих рассуждениях о темах, которые были обсуждены главами Казахстана и Азербайджана в Астане за закрытыми дверями, сказал руководитель азербайджанского экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, говорится в статье, опубликованной на информационно-аналитическом портале Bnews.kz.

Алескеров напомнил, что в рамках официального визита президента Казахстана в Азербайджан был подписан ряд документов. В частности, соглашение о сотрудничестве между железнодорожными ведомствами, в области логистики, железнодорожного транспортного машиностроения, межправительственный протокол, о внесении изменений для предотвращения уклонения от налогообложения. Были подписаны межправительственное соглашение o международном автомобильном сообщении и программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2017-2018 годы.

Азербайджанский эксперт подчеркнул приоритетность развития транспортно‐ транзитной сферы двух стран, в частности через Каспийское море.

«Казахстан ожидает введения в строй железной дороги «Баку - Тбилиси - Карс» (БТК). Это значительно увеличит поток товаров по указанному направлению. Не менее стратегическим является сотрудничество между Баку и Астаной в сфере энергетики, где обе страны являются важными игроками на мировом рынке. Несомненно, лидеры двух государств уделили внимание проблеме политико-правового статуса Каспийского моря. Увеличение товарооборота между государствами во многом зависит от согласования позиций по Каспийскому морю», - отметил он.

Алескеров сказал, что в Азербайджане существуют также ожидания, что Казахстан, являясь непостоянным членом Совета ,безопасности ООН, усилит свое внимание к имеющимся региональным проблемам.

«Тем более, что относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта обе страны выступают с единых позиций - за реализацию принятых по этой проблеме ООН резолюций. Очевидно, что затягивание решения карабахской проблемы не отвечает интересам России и региональных государств, а также угрожает появлением новых сложностей в системе международных координат. Переговоры в Баку по карабахской проблеме можно рассматривать в какой-то степени и как посредническую помощь со стороны Астаны. Казахстан однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и этим вносит конструктивный вклад в процесс политического разблокирования территориального спора между Баку и Ереваном», - подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о двустороннем сотрудничестве и итогах переговоров, азербайджанский политолог отметил личный доверительный и дружеский уровень отношений между лидерами двух стран.

«Позиции двух стран по всем обсуждаемым вопросам совпадают. По завершении визита Президент Нурсултан Назарбаев выразил благодарность Президенту и народу Азербайджана за оказанное гостеприимство, пожелав процветания и благополучия. Лидер Казахстана пригласил Президента Ильхама Алиева участвовать в качестве почетного гостя в заседании ШОС и открытии международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане», - рассказал он.

По его словам, анализируя итоги встреч лидеров двух стран в Азербайджане, следует ожидать, что предполагаемый ответный визит президента Ильхама Алиева в Казахстан в период ЭКСПО-2017 будет посвящен двум важным темам – экономическим и геополитическим.

«Немаловажное значение имеет членство двух стран в Совете сотрудничества тюркоязычных стран, а также Организации исламского сотрудничества (ОИС). И учитывая, что 2017 год в Азербайджане объявлен Годом исламской солидарности и через месяц в Баку пройдут Исламские игры, а в Астане в сентябре этого года должен состояться саммит ОИС, то обмен мнениями между Главами двух стран приобретает ключевое значение. Следует ожидать, что именно вышеуказанные темы, затронутые в ходе визита Нурсултана Назарбаева в Баку, будут превалирующими на переговорах за закрытыми дверями в Астане, в ходе предстоящего визита Президента Ильхама Алиева на заседании ШОС и открытии международной выставки ЭКСПО-2017. На Великом Шелковом пути строится «мост Баку – Астана» через Каспийское море», - подытожил Алескеров.