ООН назвала число беженцев из Мосула

2017-04-10 21:29 | www.apa.az | 5

Более 350 тыс человек стали беженцами в Мосуле из-за боев в городе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Бегство людей из Западного Мосула в Ираке продолжает расти, лишь за выходные 17 тысяч человек бежали из этого района», - сказал Дюжаррик.

По его словам, в общей сложности 352 тысячи человек лишились крова, из них 280 тысяч — в результате боев на западе города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.