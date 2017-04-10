Гюнеш Абасова стала первой на международном вокальном конкурсе – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-10 14:37 | www.oxu.az | 4

Звезда белорусской эстрады азербайджанка Гюнеш Абасова одержала победу в международном вокальном конкурсе «WAFA online World Singer & Song Competition».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

Г.Абасова на протяжении многих лет является солисткой международной ассоциации фестивалей и артистов - WAFA. В этом году ассоциацией был организован новый международный online конкурс «WAFA online World Singer & Song Competition», где таланты со всех стран мира могли попробовать свои силы в трех категориях: А – для вокалистов возрастом до 18 лет; В - для вокалистов возрастом от 18 лет; C - для композиторов и авторов песен.

Заявки на участие принимались в течение трех месяцев, а победитель в каждой категории был определен путем голосования международного жюри.

На днях на сайте WAFA был обнародован список победителей, где первое место в категории B присуждено Республике Беларусь – отметим, что для Гюнеш это первый опыт участия в конкурсе online формата; до этого певица неоднократно становилась победителем и лауреатам многочисленных международных вокальных соревнований.

Победу в конкурсе певице принесла песня «Last memories», которая ранее также принесла успех Г.Абасовой на международном конкурсе «Türkviziyon», где она заняла второе место.

Этой осенью на острове Мальта состоятся большой гала концерт и церемония награждения финалистов «WAFA online World Singer & Song Competition».

A.C.

