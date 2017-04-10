В Азербайджане стартует проект Wellness by Oriflame (ФОТО)

2017-04-10 19:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Oriflame Azerbaijan приступает к реализации нового проекта Wellness by Oriflame, сообщает Trend Life.

В связи с этим в офисе Oriflame в Баку состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие вице-президент Oriflame по странам Кавказа, генеральный директор Oriflame в Азербайджане Кемаль Кайа, тренер по продукции Oriflame Зенфира Агаева, врач-диетолог Лейла Зульфугарлы, фитнес-тренеры Фархад Гейдаров, Турал Асланов, Исмаил Асланов.

"2017 год является знаменательным для Oriflame - в этом году шведская компания отмечает свое 50-летие. Oriflame предлагает широкий ассортимент натуральных и инновационных косметических средств", - сказал на мероприятии Кемаль Кайа.

По его словам, Oriflame помогает людям прекрасно выглядеть, отлично себя чувствовать и жить лучше. Продукция Oriflame – это высокое качество по доступной цене.

Говоря о том, что компания разделяет стремление людей к красоте, Кемаль Кайа, подчеркнул, что истинная красота – это гармония внутреннего и внешнего состояния.

Информируя представителей СМИ о новом проекте, вице-президент Oriflame по странам Кавказа отметил, что проект актуален для многих людей, он отражает факторы здорового образа жизни человека.

Было подчеркнуто, что в рамках проекта три участницы с помощью продуктов Wellness под контролем и при содействии специалистов будут избавляться от лишнего веса в правильном режиме.

Партнерами проекта, который продлится в течение трех месяцев, являются фитнес-тренеры Фархад Гейдаров, Турал Асланов, Исмаил Асланов и диетолог Лейла Зульфугарлы. На протяжении всего проекта Лейла Зульфугарлы будет давать участницам рекомендации о правильном питании, а фитнес-тренеры – проводить спортивные занятия. Oriflame же, в свою очередь, обеспечит участниц витаминами, необходимыми для их организма, предоставив продукты Wellness. По итогам проекта победителем будет объявлена та участница, которая больше остальных сбросит вес, а также ее фитнес-тренер.

На мероприятии было подчеркнуто, что к сожалению, загруженность на работе, неправильное питание, физическая пассивность, недостаток сна не позволяют людям в полной мере уделять внимание своему здоровью. И многие люди откладывают "на потом" заботу о здоровье. Wellness by Oriflame говорит о том, что не нужно "ждать завтра", это время настало сегодня.

По словам Зенфиры Агаевой, продукция Wellness на сегодняшний день стала актуальной для многих. Продукты Wellness разработаны ученными и диетологами Швеции, они отвечают высоким стандартам качества. Продукция высокого качества Wellness включает коктейли, супы, батончики, пищевые добавки, предназначенные для детей, женщин и мужчин.

"Коктейли и супы Wellness были разработаны кардиохирургом, профессором, основателем научного центра Игелёза Стигом Стеном. В течение восьми лет начиная с 1998 года Стиг Стен проводил научные исследования и тесты, работая над формулой продуктов. Коктейль "Natural Balance" изначально создавался как источник питания для реабилитационных пациентов после операции на сердце или легких. Однако вскоре обнаружилось, что здоровым людям употребление коктейля помогает снизить вес и поддерживать высокий уровень энергии", - отметила Агаева.

По ее словам, все продукты Wellness разработаны в Швеции и состоят из натуральных ингредиентов, не содержащих ГМО. Они отмечены рядом международных сертификатов качества и безопасности. Продукция Wellness продается каждые 5 секунд в 44 странах мира. Продукция Wellness – это не только источник энергии, это также хорошее настроение, прекрасная форма, потрясающая кожа, и все это говорит о здоровье.

По словам Лейлы Зульфугарлы, продукция компании Oriflame отвечает стандартам качества, и она очень рада, что на рынок Азербайджана поступили продукты Wellness, которые включают необходимые организму витамины и минералы.

Говоря о проекте, фитнес-тренеры подчеркнули, что спорт и правильное питание в комплексе дадут результаты.

Отметим, что информация о самом проекте Wellness by Oriflame, его этапах, а также участницах и наставниках будет представлена в социальных сетях, а также на телевидении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)