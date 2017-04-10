Президент Ильхам Алиев: С точки зрения макроэкономической стабильности 2017 год будет для Азербайджана более успешным

2017-04-10 19:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С точки зрения макроэкономической стабильности, 2017 год будет для Азербайджана более успешным по сравнению с предыдущими годами.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2017 года и предстоящим задачам.

"2017 год начинается хорошо, есть хорошие результаты. Мы должны постараться сохранить эту динамику в течение года и успешно завершить 2017 год", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что одним из важных вопросов, естественно, является макроэкономическая стабильность.

"Мы должны укрепить макроэкономическую стабильность. Не должно допускаться искусственное повышение цен. Потребительским ценам постоянно должно уделяться внимание, это должно быть под контролем. Считаю, что в целом, с точки зрения макроэкономической стабильности, 2017 год будет более успешным по сравнению с предыдущими годами. Есть достаточно оснований, чтобы говорить это. В этом направлении должна вестись очень продуманная и оперативная политика", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, исполнение государственного бюджета также идет успешно.

"Как таможенные, так и налоговые органы перевыполнили квартальный план. Это хорошо. В то же время бюджетные расходы должны быть выполнены на 100 процентов. Потому что в предыдущие годы в некоторых случаях средства, предусмотренные в инвестиционных расходах, не использовались полностью. В этом же году как принятая денежная программа, так и баланс между доходами и расходами должны быть полностью обеспечены. Инвестиционная программа на этот год должна быть достаточно действенной. Сегодня выделяется достаточно средств для самых необходимых стране проектов, и в первом квартале дела идут хорошо. Инвестиционная программа должна быть полностью реализована", - сказал глава государства.