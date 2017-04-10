Увеличилось число оплаченных водителями штрафов

2017-04-10 14:50 | www.oxu.az | 2

Сумма штрафов, уплаченных в Главное управление дорожной полиции Азербайджана, в 2014 году составила 67 млн. 987 тыс. 372 маната, а в 2015 году 73 млн. 452 тыс. 509 манатов. Это примерно 32,8% внебюджетных поступлений в бюджетные организации страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2016 год.

В документе говорится, что сумма оплаченных в 2015 году штрафов по сравнению с 2014 годом выросла на 5 млн 465 тыс. 137 манатов или на 0,8%. Из них в 2014 году - 14,5% штрафов или 987 тыс. 782 маната, а в 2015 году - 19,5% или 14 млн 301 тыс. 254 маната - это штрафы, оплаченные за решения прошлых лет. В 2015 году сумма этих штрафов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 4 млн 423 тыс. 434 маната или 44%.

В введении Главного управления дорожной полиции действуют 17 стоянок общей площадью 52 тыс. 363 кв.м, из них 13 в Баку, 2 в Абшеронском районе и по 1 в Сумгайыте и Гяндже. Поступления от содержания транспортных средств на этих стоянках в 2014 году составили 67 тыс. 995 манатов, а в 2015 году 84 тыс. 229,5 манатов, тем самым рост составил 16 тыс. 234,5 манатов или 23,9%.

Средства, поступившие от эвакуации автомобилей на штрафные стоянки, составили 47 тыс. 900 манатов, в 2015 году 42 тыс. 080 манатов, тем самым показав снижение на 5 тыс. 820 манатов или же на 12,2%.

У.А.

